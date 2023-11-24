Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро «Москва-2020»

Модифицированная модель поезда «Москва-2020» появится в столичной подземке с 2024 года. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время началась сборка улучшенной модели вагонов.

«Все обновленные составы пройдут обкатку и тщательную проверку на территории завода и метро – по более чем 100 параметрам», – отметил мэр.

Он также рассказал, что в вагонах обновили дизайн с акцентом на натуральные материалы, но по-прежнему остались ключевые преимущества предыдущих поездов: широкие двери, бесшовные переходы между вагонами и удобная навигация.

Собянин пообещал, что в будущем году в столичном метро будут курсировать 500 таких вагонов.

