Собянин открыл платформу «Остафьево» МЦД-2

Московский градоначальник Сергей Собянин принял участие в открытии станции «Остафьево» МЦД-2.

Мэр отметил, что это очень нужная и важная станция для москвичей, при этом для горожан, проживающих на расстоянии от «Остафьево», будет запущен маршрутный автобус, который будет курсировать каждые 10 минут.

Собянин также сообщил, что остановочный пункт возведен по новым стандартам и, по большому счету, представляет собой новый вокзал на территории Новой Москвы. По словам мэра, он призван разгрузить и Щербинку.

Кроме того, до конца текущего года будет завершена реконструкция семи остановочных пунктов МЦД и будут открыты пять новых.



