Президент Узбекистана посетит Россию с официальным визитом

В сообщении говорится, что на 6 октября запланированы переговоры узбекистанского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отмечается, что лидеры намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

«По итогам переговоров предполагается принять Совместное заявление глав государств и подписать ряд межведомственных и коммерческих документов», - указали в Кремле.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако Киев должен прямо заявить о желании их провести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

