Президент Узбекистана посетит Россию с официальным визитом
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что на 6 октября запланированы переговоры узбекистанского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.
Отмечается, что лидеры намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.
«По итогам переговоров предполагается принять Совместное заявление глав государств и подписать ряд межведомственных и коммерческих документов», - указали в Кремле.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако Киев должен прямо заявить о желании их провести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru