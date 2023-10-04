Президент Узбекистана посетит Россию с официальным визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что на 6 октября запланированы переговоры узбекистанского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отмечается, что лидеры намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

«По итогам переговоров предполагается принять Совместное заявление глав государств и подписать ряд межведомственных и коммерческих документов», - указали в Кремле.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако Киев должен прямо заявить о желании их провести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Кремля
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