Собянин открыл обновленный паллиативный корпус Морозовской больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл реконструированный паллиативный корпус Морозовской детской городской клинической больницы.
Как отметил градоначальник, этот медцентр — самый крупный в столице и лучше всего оснащенный. Собянин поблагодарил за реконструкцию здания председателя правления, президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева.
«Это дорогого стоит и очень много души было вложено во все это», – указал мэр.
Во время осмотра паллиативного корпуса Собянин пообщался с родителями пациентов и медиками.
По данным пресс-службы мэра и правительства, реконструкция построенного в 1902 году трехэтажного здания паллиативного корпуса Морозовской больницы стартовала в январе 2022 году. Финансирование осуществлялось в рамках благотворительного проекта «Транснефти». В обновленном корпусе создали комфортные условия для паллиативной медпомощи детям со злокачественными новообразованиями, необратимыми поражениями нервной системы, неизлечимыми заболеваниями.
Для оснащения центра было закуплено более 800 единиц современного медоборудования, в том числе наркозно-дыхательные и рентгеновские аппараты, мониторы пациента, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и УЗИ. В корпусе развернуто 40 паллиативных коек, оборудованы две малые операционные для малоинвазивных вмешательств, а также открыт дневной стационар для выполнения диагностических и лечебных мероприятий в течение дня.
Пациентов размещают в маломестных палатах, оборудованных для комфортного совместного пребывания ребенка с одним из родителей (или самостоятельного пребывания в более старшем возрасте). Современные просторные палаты оснащены удобными кроватями, душем и туалетом, на каждом этаже расположены комнаты приема пищи, просторные зоны отдыха, комнаты психологической поддержки. Коме того, для проведения широкого спектра водолечебных процедур в центре установлена ванна Хаббарда, для организации качественного питания оборудован молочный блок.
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