Овечкин заявил, что ему приятна похвала от Трампа

Хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на слова президента США Дональда Трампа.

Овечкин вошёл в ТОП-30 игроков в истории НХЛ по числу сыгранных матчей

«Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — говорится в Telegram-канале спортсмена.

Ранее Трамп назвал Овечкина отличным игроком.

Сам спортсмен до 20 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:СШАДональд ТрампХоккейАлександр Овечкин

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