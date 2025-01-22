Овечкин заявил, что ему приятна похвала от Трампа
22 января 202504:01
Хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на слова президента США Дональда Трампа.
«Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — говорится в Telegram-канале спортсмена.
Ранее Трамп назвал Овечкина отличным игроком.
Сам спортсмен до 20 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru