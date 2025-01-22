Овечкин заявил, что ему приятна похвала от Трампа

«Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — говорится в Telegram-канале спортсмена.

Ранее Трамп назвал Овечкина отличным игроком.

Сам спортсмен до 20 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

