Трамп назвал Путина умным

Американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина умным.

Об этом он заявил в Белом доме. По словам президента США, глава РФ «не уважал [экс-президента Джо] Байдена.

«Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — отметил Трамп.

Также американский лидер сказал, что введение новых санкций в отношении России не исключено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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