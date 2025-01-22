Трамп назвал Путина умным
22 января 202502:32
Американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина умным.
Об этом он заявил в Белом доме. По словам президента США, глава РФ «не уважал [экс-президента Джо] Байдена.
«Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — отметил Трамп.
Также американский лидер сказал, что введение новых санкций в отношении России не исключено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru