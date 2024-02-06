Собянин открыл новый пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале

В ходе церемонии он отметил, что Белорусский вокзал является одним из самых напряжённых транспортных узлов, так как кроме поездов, прибывающих каждые две с половиной минуты, здесь были «введены Московские центральные диаметры – МЦД-1, МЦД-4».

«Сегодня всё сделано по стандартам московских городских вокзалов: комфортная среда, вестибюли, подземные переходы... пассажирам, которые, прибывают сюда... будет комфортнее пересаживаться на другие поезда, на метро и приезжать в город», – указал градоначальник.

Заместитель генерального директора РЖД Олег Тони, в свою очередь, отметил, что продолжается реконструкция Белорусского вокзала под поезда дальнего следования.

Ранее Собянин открыл интеграционный вестибюль на станции «Зеленоград-Крюково». Он отметил, что новое строение свяжет поезда пригородного сообщения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

