В Москве построят городской вокзал «Петровско-Разумовская»
Проектирование городского вокзала «Петровско-Разумовская» завершится до конца года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Новый вокзал должен обеспечить удобную пересадку пассажиров между разными видами транспорта на станции метро «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблиноско-Дмитровской линий метро и двумя направлениями Московских скоростных диаметров. Результатом должно стать улучшение транспортных и пешеходных связей между районами Тимирязевский, Бутырский и Марфино.
Планируется, что вокзал будет построен в несколько этапов. Инвестора определят по результатам конкурса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в будущем вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга.
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