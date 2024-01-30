В Москве построят городской вокзал «Петровско-Разумовская»

Проектирование городского вокзала «Петровско-Разумовская» завершится до конца года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Новый вокзал должен обеспечить удобную пересадку пассажиров между разными видами транспорта на станции метро «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблиноско-Дмитровской линий метро и двумя направлениями Московских скоростных диаметров. Результатом должно стать улучшение транспортных и пешеходных связей между районами Тимирязевский, Бутырский и Марфино.

Планируется, что вокзал будет построен в несколько этапов. Инвестора определят по результатам конкурса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в будущем вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга.

