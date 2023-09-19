Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Глава столицы Сергей Собянин открыл парк, возведенный в пойме реки Жужи и на прилегающих территориях в районе Нагатино-Садовники.

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По его словам, благодаря новым парку и набережной район стал выглядеть лучше, ведь раньше эта территория была заброшена. Собянин уточнил, что в новом парке есть спортивная площадка, на которой смогут заниматься все желающие.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы отметила, что благоустройство поймы реки Жужи и прилегающих районов начали в январе этого года и завершили в сентябре. Так, на левом берегу реки организовали многофункциональную спортивную зону с площадками для занятий разными видами спорта. Кроме того, на территории парка обустроили еще 14 спортивных площадок.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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