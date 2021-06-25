Собянин открыл новую станцию-вокзал Щукинская МЦД-2
Станцией «Щукинская» МЦД-2 и одноименным обновленным транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) смогут пользоваться по меньшей мере 70 тысяч пассажиров в сутки. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия новой станции.
По словам градоначальника, новая станция объединяет два района: Покровское-Стрешнево и Щукино.
В ближайшие месяцы новой станцией Щукинская МЦД-2 будут пользоваться порядка 8 тысяч пассажиров в сутки, а к концу года пассажиропоток увеличится примерно на 20%, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Предполагается, что благодаря открытию станции «Щукинская» МЦД-2 жители будут строить альтернативные маршруты поездок по городу. Так, за пару минут они могут добраться до соседней станции «Стрешнево» и пересесть на МЦК по крытой пешеходной галерее, не выходя на улицу. Кроме того, по второму диаметру можно без пересадок доехать до юга и юго-востока столицы.
Пассажиры из области при поездке в Москву получили новый транспортный узел, который позволяет сделать пересадку на Таганско-Краснопресненскую ветку метро, а также городские автобусы и трамваи.
Открытие «Щукинской» МЦД-2 также снизит нагрузку на станцию метро «Тушинская» (примерно на 15%), Волоколамское шоссе, Северо-Западную хорду, Щукинскую улицу.
Старая станция «Покровское-Стрешнево» МЦД-2 закроется.
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