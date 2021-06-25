Собянин открыл новую станцию-вокзал Щукинская МЦД-2

Станцией «Щукинская» МЦД-2 и одноименным обновленным транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) смогут пользоваться по меньшей мере 70 тысяч пассажиров в сутки. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия новой станции.

По словам градоначальника, новая станция объединяет два района: Покровское-Стрешнево и Щукино.

В ближайшие месяцы новой станцией Щукинская МЦД-2 будут пользоваться порядка 8 тысяч пассажиров в сутки, а к концу года пассажиропоток увеличится примерно на 20%, сообщила пресс-служба столичной мэрии.