Андрей Бочкарёв сообщил о завершении ряда работ по строительству станции «Сокольники» БКЛ

В ходе строительства станции «Сокольники» Большой кольцевой линии столичного метро завершены монолитные работы по обустройству вестибюлей и платформ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Общий объем выполненных железобетонных конструкций станционного комплекса составляет более 85%. Полностью завершены монолитные работы по устройству платформенной части и вестибюлей "Сокольников"», – сказал Бочкарёв.

По его словам, сейчас продолжаются работы по устройству пешеходных выходов из вестибюлей станции.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал об архитектурной отделке «Сокольников».

«Продолжается архитектурная отделка гранитных полов пассажирской зоны в уровне платформы и балконов, а также начаты работы по облицовке мраморных стен эскалаторных наклонов первого и второго вестибюлей», – отметил Кравцов.

Большой кольцевая линия будет включать 31 станцию, 12 из которых уже открыты для пассажиров.

«Сокольники» входят в северо-восточный участок БКЛ вместе со станциями «Рижская» и «Марьина Роща». В настоящее время строительная готовность всех трех станций составляет более 50%.

