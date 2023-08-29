Собянин открыл новую школу на 1100 мест в Молжаниновском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе столицы на 1100 мест. Первых учеников школа примет 1 сентября 2023 года. В новое здание будут переведены 7–11 классы из основного корпуса.

Собянин отметил, что в районе много строится жилья, поэтому нужно своевременно сдавать детские сады и школы. До конца 2023 года в районе построят детский сад на 350 мест.

По словам главы города, в сентябре в Москве будет открыто порядка 30 новых зданий школ и детских садов.