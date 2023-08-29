Собянин открыл новую школу на 1100 мест в Молжаниновском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе столицы на 1100 мест. Первых учеников школа примет 1 сентября 2023 года. В новое здание будут переведены 7–11 классы из основного корпуса.

Собянин отметил, что в районе много строится жилья, поэтому нужно своевременно сдавать детские сады и школы. До конца 2023 года в районе построят детский сад на 350 мест.

По словам главы города, в сентябре в Москве будет открыто порядка 30 новых зданий школ и детских садов.

Собянин: На юго-западе Москвы появится еще несколько школ и детских садов

Днем ранее Собянин открыл новую школу на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. В ходе общения с родителями учеников он отметил, что новое общеобразовательное учебное заведенире стало первым, построенным в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома.

Градоначальник добавил, что в текущем году будет построено ещё три детских сада, а также выразил надежду, что детям будут помогать спартаковцы, рядом со стадионом которых находится новая школа.

Ранее Собянин заявил, что в районе Чертаново Южное возведут образовательный комплекс, состоящий из школы на 550 учеников и детского сада на 70 мест.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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