Собянин: На юго-западе Москвы появится еще несколько школ и детских садов

«На юго-западе строим сразу несколько социальных объектов. Жизнь в городе должна быть комфортной, в первую очередь – рядом с домом», - считает глава столицы.

Собянин рассказал, что на Бунинской Аллее в Южном Бутово уже возвели ФОК с двумя бассейнам, а на улице Поляны Завершают строить детский сад на 235 мест. Еще один появится на Варшавском шоссе - на 150 детей.

Еще несколько объектов образования появится в Чечерском проезде, на улицах Краснолиманской и Скобелевской.

В Северном Бутово построят образовательный комплекс на 1 тыс. 175 школьных и 350 дошкольных мест, сад и школу возведут в Академическом районе. Уже утвержден проект строительства корпусов Национального медцентра акушерства и гинекологии им. Кулакова в Коньково.

