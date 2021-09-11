Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства острова Балчуг.
«Большое такое пространство сделали на острове Балчуг от Дома музыки и до Дома культуры ГЭС-2. <…> Сейчас от Дома музыки до ГЭС-2 все вокруг благоустроено. Можно гулять теперь не только вдоль «Зарядья» и Кремлевский набережной, но и с этой стороны», - сказал Собянин.
Благоустройство острова Балчуг включается в себя работы в Репинском сквере, на Софийской, Раушской, Садовнической Космодамианской набережных и прилегающих к ним улицам Садовнической, 1-й и 2-й Раушских, Фалеевской, Комиссариатском и Садовническом переулках, сообщает пресс-служба мэрии и правительства Москвы.
Благоустройство Балчуга предполагает условное разделение городского пространства на историческое и современное.
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