Собянин рассказал о реставрации ГЭС-2 и благоустройстве острова Балчуг

«Сегодня в день города команда приподнимал огромный подарок: было завершено многолетнее строительство, реконструкция, восстановление, реставрация уникального культурного пространства, который скромно назвали Дом культуры ГЭС-2. Как коллеги говорят, такого уровня и универсальности пространства в мире или нет, или совсем немного», - заявил мэр Москвы.

Также градоначальник отметил и обустройство пространство вокруг ГЭС-2 во время реставрации.

«Реконструировали Патриарший мост, набережную, коммуникации и в целом это стало такое не только внутри здания, но и вокруг огромное, большое общественное пространство, которое, без всякого сомнения, будет украшением города, и, конечно, понравится москвичам и гостям столицы», - считает мэр.

Напомним, Центральная электрическая станция городского трамвая (позднее – ГЭС-2 «Мосэнерго») была построена в 1904-1908 гг. по проекту архитектора Василия Башкирова у Малого Каменного моста на берегу Водоотводного канала. Основной акцент в работе будущего Дома культуры «ГЭС-2» будет сделан на развитии и пробуждении интереса к современной культуре. Новое культурное пространство рассчитано на посещение до 750 тыс. человек в год. В нем будет создано около 800 новых рабочих мест.

