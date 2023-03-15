Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр «Мои Документы»

Сергей Собянин принял участие в открытии флагманского центра государственных услуг «Мои документы» в районе Кунцево на западе российской столицы. Как подчеркнул мэр Москвы, МФЦ за последние несколько лет уже приобрели в городе статус автономной отрасли.

«Тогда мы из отдельных кабинетов создавали систему оказания услуг, взаимодействия между городом и жителями по их предоставлению. Услуги стали более комфортными, удобными для москвичей, было создано 137 таких МФЦ. При этом за последние годы количество услуг выросло на 60 с лишним процентов - до 280», - отметил градоначальник.