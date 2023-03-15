Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр «Мои Документы»

Сергей Собянин принял участие в открытии флагманского центра государственных услуг «Мои документы» в районе Кунцево на западе российской столицы. Как подчеркнул мэр Москвы, МФЦ за последние несколько лет уже приобрели в городе статус автономной отрасли.

«Тогда мы из отдельных кабинетов создавали систему оказания услуг, взаимодействия между городом и жителями по их предоставлению. Услуги стали более комфортными, удобными для москвичей, было создано 137 таких МФЦ. При этом за последние годы количество услуг выросло на 60 с лишним процентов - до 280», - отметил градоначальник.

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По оценке Собянина, МФЦ превратились в центры, где есть возможность получения практически всех «мыслимых услуг». Мэр также констатировал, что в новых центрах создаются добросовестные и душевные коллективы.

Новый флагманский центр «Мои документы» в Кунцеве разместился в торгово-развлекательном центре «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице. Его пропускная способность рассчитана на 3 тысячи посетителей в рабочий день.

Там также обосновались представители Госавтоинспекции, полиции и иных государственных служб. Клиентов обслуживают через 90 окон приема. Имеются медицинский кабинет «Мое здоровье», туристическое бюро «Мои путешествия».

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ГосуслугиСобянинМФЦ
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