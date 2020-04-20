Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 24

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии коронавирусного стационара на базе городской клинической больницы №24 на Писцовой улице, расположенной на севере столицы.

Как отметил градоначальник, больница обеспечена, в частности, аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Собянин также рассказал, что столичные власти отказались пока от планов по развёртыванию 9 тысяч больничных коек, поскольку в таком количестве нет необходимости.

В соответствие с динамикой появления тяжелых пациентов, инфицированных коронавирусом, число таких коек уменьшено более чем в два раза – до 4 тысяч, отмечает АГН «Москва». По словам мэра, это положительный момент, свидетельствующий о не такой интенсивной динамике нарастания тяжелых пациентов.

Сергей Собянин уточнил, что диагностика все больше выявляет пациентов с легкой формой заболевания и вообще без проявления симпотматики. Он также похвалил жителей Москвы за соблюдение режима самоизоляции.

