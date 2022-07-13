Собянин открыл флагманский центр «Мои Документы» на северо-западе Москвы

«Замечательный центр, в котором можно получить все услуги: федеральные, региональные, от регистрации машины до регистрации брака», - сказал мэр во время общения со специалистами центра.

Собянин отметил, что столице в успешно реализуется программа повышения качества и модернизации работы центров «Мои документы», а их общее число на сегодняшний день составляет 135. Так, центр «Мои документы» СЗАО размещен на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Калейдоскоп» рядом со станцией метро «Сходненская».

Как подчеркивает пресс-служба мэра и правительства Москвы, центр «Мои документы» СЗАО стал седьмым окружным флагманом, который открыли в городе. Также планируется открытие восьмого флагмана Западного административного округа в ТРЦ «Кунцево Плаза».

