Вице-мэр Ракова: центр госуслуг «Мои Документы» Марьино открылся по новому адресу

Центр госуслуг «Мои Документы» района Марьино открылся по новому адресу: ул. Люблинская, д. 100, в здании ТРЦ «Фэнтази парк». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что доступность и удобство — одни из основных принципов работы центров госуслуг в столице.

«Сегодня мы открываем центр госуслуг Марьино в здании ТРЦ "Фэнтази парк" — теперь жители района могут оформить все необходимые документы в пешей доступности от метро и рядом со всей инфраструктурой района Марьино. Новый центр стал просторнее, светлее и комфортнее. Современный интерьер полностью отражает концепцию столичных центров госуслуг "Мои Документы" — здесь будет приятно находиться каждому, а помимо оформления государственных услуг жители смогут проверить здоровье и ознакомиться с выставочной экспозицией», — рассказала Ракова.

В центре в Марьино предусмотрены два окна приема для маломобильных заявителей, комната матери и ребенка и детская игровая зона, отдельный кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке. Кроме того, в офисе увеличили количество мест самообслуживания в зоне электронных услуг.

Также горожане могут воспользоваться дополнительными сервисами: проверить здоровье на современном диагностическом комплексе, сделать фото на документы, распечатать документы или снять копию, совершить платежи с помощью платежных терминалов или в окне приема. Кроме того, в центре можно посмотреть выставку проекта «Москва — с заботой об истории» и даже перекусить в мини кафе «Мой кофе».

Все москвичи, которые придут в офис во вторник, могут стать участниками развлекательной программы, поучаствовать в викторине и получить приз. Посетители с детьми могут принять участие в творческом мастер-классе по изготовлению объемного енота из бумаги. Центр «Мои Документы» в Марьино открыт ежедневно с 08:00 до 20:00.

