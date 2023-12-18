Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение в сторону области по реконструированному Дмитровскому путепроводу через пути МЦД-3 в районе станции «Петровско-Разумовская».

Он отметил, что объект считался очень сложным, но москвичи получили свой подарок к Новому году в срок. По его словам, до конца года будет запущено три полосы в сторону центра.

Всего с учетом готовящихся к запуску участков в рамках проекта будет построено и реконструировано 1,4 км дорог. По окончании работ время проезда по Дмитровскому шоссе уменьшится на шесть минут.