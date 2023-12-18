Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение в сторону области по реконструированному Дмитровскому путепроводу через пути МЦД-3 в районе станции «Петровско-Разумовская».

Он отметил, что объект считался очень сложным, но москвичи получили свой подарок к Новому году в срок. По его словам, до конца года будет запущено три полосы в сторону центра.

Всего с учетом готовящихся к запуску участков в рамках проекта будет построено и реконструировано 1,4 км дорог. По окончании работ время проезда по Дмитровскому шоссе уменьшится на шесть минут.

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В 2023 году в столице улучшено сто маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, власти учитывают пожелания пассажиров. Например, автобусы и электробусы начинают подъезжать к новым ЖК, маршруты продлеваются до новых станций метро, при необходимости сокращаются интервалы движения.

Также до конца следующего года будет полностью обновлен состав третьего диаметра, а к концу 2025 года – и четвертого. Граждане с запуском новых диаметров получили 74 новые станции и удобные прямые маршруты.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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