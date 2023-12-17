Собянин: Льготная программа аренды земли помогает открывать новые производства

«Земельный участок под строительство производства по ставке 1 рубль в год получил уже 25-й инвестор», - написал градоначальник.

С марта 2022 года Москва предоставляет участки по льготной ставке без торгов. В следующие пять лет в городе появятся новые предприятия общей площадью 590 тысяч квадратных метров, подчеркнул мэр.

По его словам, заводы будут выпускать важную для столицы продукцию: готовые модули квартир, промышленное оборудование, одежду, изделия из дерева и многое другое. В Москве появится еще 10 тысяч рабочих мест.

В начале декабря Собянин объявил об открытии завода по производству медицинских изделий на территории строящегося индустриального парка «Руднево» на юго-востоке Москвы.

