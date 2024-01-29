Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Коммунарском шоссе в районе ТЦ «Мега Теплый Стан» было завершено строительство двух эстакад, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, благодаря этому будут улучшены подъезды к одному из самых крупнейших торговых центров, а также «улучшится ситуация в Коммунарке», и частично разгрузятся Калужское шоссе и МКАД.
В пресс-службе мэра напомнили, что строительство путепроводов стартовало в октябре 2022 года. Завершились работы на три месяца раньше контрактного срока.
В ходе строительства был возведён двухполосный путепровод длиной 430 метров со съездом с Коммунарского шоссе (дублера Калужского шоссе). С территории торгового центра выехать теперь можно по однополосному путепроводу длиной 328 метров.
Отмечается, что новые путепроводы позволят сократить время в пути, так как водителям больше не нужно делать крюк длиной около 7 км через МКАД.
Ранее Собянин заявил, что строительство нового электродепо «Южное» Замоскворецкой линии Московского метрополитена планируется завершить в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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