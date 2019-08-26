Собянин открыл дублер Остафьевского шоссе в Новой Москве

Сергей Собянин открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО - дублеру «старого» Остафьевского шоссе, которое соединяет поселение Рязановское с Щербинкой. При осмотре транспортного объекта градоначальник пообщался с местными жителями – он ответил на актуальные вопросы, а также рассказал о планах по строительству.

Между тем, в пресс-службе мэра и правительства Москвы подчеркнули, что продолжительность новой дороги составила более 4 км. Она проходит от ул. Степана Эрьзи до Рязановского шоссе параллельно «старому» Остафьскому шоссе. Трасса имеет съезды к жилой застройке, аэропорту Остафьево и СНТ «Нефтемаш». Для удобства пешеходов там обустроены тротуары, установлены светофоры, а также оборудованы 13 остановок общественного транспорта.

Помимо этого, вдоль дороги высажены почти 900 деревьев и более 7 тысяч кстарников.\и. 310 кустарников, уложено 82 тыс. кв. м газонов, отмечает АГН Москва.

Специалисты подчёркивают, что дублер Остафьевского шоссе улучшит транспортное обслуживание Щербинки, а также позволит значительно сократить путь от города до Рязановского шоссе и обеспечит комфортный к деревням, садоводческим товариществам, музею-усадьбе «Остафьево» и одноименному аэропорту.

А очередным шагом по улучшению транспортной доступности Щербинки и находящихся рядом населенных пунктов станет открытие двух автомобильных дорог: «Варшавское шоссе – деревня Андреевское - деревня Яковлево», а также «Воскресенское - Каракашево - Щербинка».



