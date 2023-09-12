Собянин открыл Академию спорта «Динамо» в Петровском парке

Открывая новый спортивно-тренировочный комплекс на улице Юрия Никулина он пообщался с юными футболистами и хоккеистами, которые занимаются на базе академии спорта, отметив, что новый объект предназначен для всесезонных занятий.

В столичном правительстве уточнили, что строительство академии спорта «Динамо» выполнено в рамках комплексной реконструкции Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина. Здесь есть футбольное поле с искусственным покрытием, ледовая арена для хоккея и фигурного катания, гимнастический зал, универсальный зал для баскетбола, волейбола и гандбола, зал с татами и рингом для единоборств.

Отмечается, что спорткомплекс способен единовременно принять до 570 участников и 1,5 тысячи зрителей.

Ранее Сергей Собянин заявил о завершении реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

