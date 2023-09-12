Собянин открыл Академию спорта «Динамо» в Петровском парке
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что родном для спортивного общества «Динамо» Петровском парке появился ещё один спортивный объект – академия спорта, сообщает Агентства городских новостей «Москва».
Открывая новый спортивно-тренировочный комплекс на улице Юрия Никулина он пообщался с юными футболистами и хоккеистами, которые занимаются на базе академии спорта, отметив, что новый объект предназначен для всесезонных занятий.
В столичном правительстве уточнили, что строительство академии спорта «Динамо» выполнено в рамках комплексной реконструкции Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина. Здесь есть футбольное поле с искусственным покрытием, ледовая арена для хоккея и фигурного катания, гимнастический зал, универсальный зал для баскетбола, волейбола и гандбола, зал с татами и рингом для единоборств.
Отмечается, что спорткомплекс способен единовременно принять до 570 участников и 1,5 тысячи зрителей.
Ранее Сергей Собянин заявил о завершении реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа Aerosmith перенесла прощальный тур из-за проблем со здоровьем фронтмена
- Sveriges Radio: Швеция рассмотрит условия поставки истребителей Gripen Украине
- Пилот Дамир Юсупов сказал, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
- Чубайса заметили в аэропорту Риги после заявления Путина
- Путин объяснил связь контрнаступления ВСУ и президентских выборов в США
- Путин: Ереван по существу признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом
- Экс-депутат Рады Кива заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских
- Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО
- СМИ: Власти Финляндии разрешили въезд автомобилям с регистрацией в России
- Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru