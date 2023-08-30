Инвесторы смогут открыть спортивный центр в столичном районе Перово

На городские торги по аренде выставили здание площадью 7,4 тысячи квадратных метров в районе Перово на востоке столицы, рассказал глава департамента по конкурентной политике, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

По его словам, инвестор сможет открыть в арендуемом помещении спортцентр.

«С победителем заключат договор на 25 лет, в течение которых он сможет оказывать спортивные, физкультурно-оздоровительные и иные сопутствующие услуги. Размер годовой арендной платы за объект определится в ходе торгов», - отметил Щербаков.

Уточняется, что здание находится на 1-ой Владимирской улице. Неподалеку расположены жилые дома, образовательные учреждения и офисы, а в шаговой доступности есть автобусные и трамвайные остановки, а также станции «Шоссе Энтузиастов» и «Перово».

Сами торги состоятся 28 сентября, подать заявку на участие в аукционе можно до 25 сентября. Для этого надо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Более подробную информацию о реализуемом городском имуществе можно узнать на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».