Инвесторы смогут открыть спортивный центр в столичном районе Перово
На городские торги по аренде выставили здание площадью 7,4 тысячи квадратных метров в районе Перово на востоке столицы, рассказал глава департамента по конкурентной политике, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.
По его словам, инвестор сможет открыть в арендуемом помещении спортцентр.
«С победителем заключат договор на 25 лет, в течение которых он сможет оказывать спортивные, физкультурно-оздоровительные и иные сопутствующие услуги. Размер годовой арендной платы за объект определится в ходе торгов», - отметил Щербаков.
Уточняется, что здание находится на 1-ой Владимирской улице. Неподалеку расположены жилые дома, образовательные учреждения и офисы, а в шаговой доступности есть автобусные и трамвайные остановки, а также станции «Шоссе Энтузиастов» и «Перово».
Сами торги состоятся 28 сентября, подать заявку на участие в аукционе можно до 25 сентября. Для этого надо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.
Более подробную информацию о реализуемом городском имуществе можно узнать на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru