Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

В Москве в настоящий момент нет необходимости вводить пропускной режим. Об этом на своём личном сайте написал мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, опыт первой нерабочей недели показал, что пока в этом нет необходимости.

Столичный мэр подчеркнул, что вопрос о введении такого режима будет обсуждаться в том случае, если эпидемиологическая ситуация в мегаполисе будет развиваться неблагоприятно. Кроме того, поводом для этого может стать увеличение количества нарушений домашнего режима.

Кроме того, стало известно, что Сергей Собянин после телеобращения Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.

Градоначальник подчеркнул, что москвичи по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции, также продолжает действовать домашний режим для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний. По-прежнему в силе требования о необходимости сохранять социальную дистанцию.