Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
В Москве в настоящий момент нет необходимости вводить пропускной режим. Об этом на своём личном сайте написал мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, опыт первой нерабочей недели показал, что пока в этом нет необходимости.
Столичный мэр подчеркнул, что вопрос о введении такого режима будет обсуждаться в том случае, если эпидемиологическая ситуация в мегаполисе будет развиваться неблагоприятно. Кроме того, поводом для этого может стать увеличение количества нарушений домашнего режима.
Кроме того, стало известно, что Сергей Собянин после телеобращения Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Градоначальник подчеркнул, что москвичи по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции, также продолжает действовать домашний режим для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний. По-прежнему в силе требования о необходимости сохранять социальную дистанцию.
Ранее НСН писала, что столичные дороги из-за режима самоизоляции, который был введён в Москве в связи с коронавирусом, стали на 86% свободнее, чем три недели назад. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Также эксперты привели статистику по общественному транспорту – по данным на 10:00 четверга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение пассажиропотока в метро на 84%, а в наземном транспорте - на 75%. Помимо этого, на 67% снизился пассажиропоток на пригородных электричках. Поездки на такси и на каршеринге снизились на 63%.
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