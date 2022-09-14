Собянин осмотрел строящуюся школу с детским садом в ТиНАО

По его словам, это связано с активным заселением новых жителей. В ходе осмотра строящейся школы с детским садом в составе ЖК «Кленовые аллеи» в поселении Десеновское в ТиНАО он отметил, что на 2023 год намечена большая программа.

«Сразу шесть объектов... детские сады, школы. Конечно, город строит и свои объекты, но всё-таки большая часть этих объектов ложится на обязательства инвесторов, которые вместе с жильём должны вводить и объекты соцкультбыта», - указал градоначальник.

Директор по строительству компании-застройщика «МИЦ» Роман Невзоров рассказал Собянину, что строительная готовность школы составляет 70%, её планируетися сдать в декабре текущего года.

Ранее Собянин заявил, что до конца 2023 года в Москве завершат программу комплексной реконструкции поликлиник, сообщает RT.

