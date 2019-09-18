Собянин осмотрел итоги благоустройства микрорайона в Ясенево

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги работ по комплексному благоустройству жилого микрорайона, расположенного в столичном районе Ясенево.

Градоначальник отметил качественно новый подход к воплощению программы благоустройства города, а также особую роль в этом процессе программы «Мой район». По его словам, в Ясенево был экспериментальный квартал, по примеру которого будет осуществлена программа.

«Один из примеров, как мы собираемся делать по программе “Мой район”. Квартал за кварталом — район будет преображен. Проведена большая серьёзная работа, надеюсь, у нас неплохо получилось», — заключил мэр столицы.

Добавим, работы по благоустройству микрорайона начались в мае и были завершены в июле текущего года. За это время в нём отремонтировали 15 детских площадок, девять спортивных, четыре площадки тихого отдыха, организовали одну площадку для выгула собак, привели в порядок пешеходные дорожки и тротуары. Кроме того, остановки общественного транспорта обзавелись современными остановочными павильонами, на улицах был уложен новый асфальт, установлены новые бордюры.

Ранее НСН сообщала, что московская программа благоустройства «Моя улица» вошла в число 11-ти лучших во всем мире. Программа стала единственным европейским победителем международной урбанистической премии Global Awards for Excellence, учрежденной Urban Land Institute (ULI).

