«Моя улица» вошла в число лучших урбанистических проектов мира

Московская программа благоустройства «Моя улица» вошла в число 11-ти лучших во всем мире. Об этом сообщил Сергей Собянин написал на своей странице во «ВКонтакте». По словам мэра столицы, программа стала единственным европейским победителем международной урбанистической премии Global Awards for Excellence, учрежденной Urban Land Institute (ULI).

«Моя улица» - крупнейший проект благоустройства в современной истории столицы. Он направлен на создание комфортной городской среды.

Премия Global Awards for Excellence учреждена в 1979 году, она считается одной из наиболее престижных в сфере городского девелопмента. Награждение состоится в конце сентября в Вашингтоне.



