Собянин осмотрел ход строительства Центра соцобслуживания в Котловке

Новое здание центра соцобслуживания (ЦСО) в районе Котловка достроят к сентябрю. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по строительству объекта.

Он напомнил, что 8 июня отмечается День социального работника, однако к этому времени сдать здание не удалось. К сентябрю же здание, отвечающее всем требованиям, будет готово.