Собянин осмотрел ход строительства Центра соцобслуживания в Котловке

Новое здание центра соцобслуживания (ЦСО) в районе Котловка достроят к сентябрю. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по строительству объекта.

Он напомнил, что 8 июня отмечается День социального работника, однако к этому времени сдать здание не удалось. К сентябрю же здание, отвечающее всем требованиям, будет готово.

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Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником, отметив их большую роль во время пандемии коронавируса. Он напомнил, что нагрузка в этот период сильно возросла: поступали миллионы звонков от жителей, сотни тысяч просьб.

Строительство нового здания ЦСО «Котловка» началось в 2017 году рамках Адресной инвестиционной программы столицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Его площадь составит 2 тысячи квадратных метров, а пропускная способность - более 200 посетителей в день.



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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Сергей Собянин
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