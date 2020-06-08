Собянин: Парикмахерские и салоны красоты возобновят работу 9 июня

Самоизоляция, пропускной режим и график прогулок отменяются в Москве с 9 июня Две станции метро планируется открыть в 2021 году в Обручевском районе столицы Новый мост для пешеходов может появиться в районе Якиманка Миллион квадратных метров коммерческой недвижимости построят в Новой Москве в текущем году Жара в столице спадет к выходным