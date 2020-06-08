Собянин: Парикмахерские и салоны красоты возобновят работу 9 июня
Собянин отметил, что возобновят работу общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. А театры, концертные организации и цирки смогут начать репетиции.
Снимаются также все ограничения на работу каршеринга.
Возобновляется свободное посещение кладбищ.
«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни», - написал Собянин.
Мэр напомнил также о необходимости соблюдения всех санитарных мер. Он также отметил, что решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru