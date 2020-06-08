Собянин: Парикмахерские и салоны красоты возобновят работу 9 июня

Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству вернутся к работе с 9 июня. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте столичного градоначальника.

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Собянин отметил, что возобновят работу общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. А театры, концертные организации и цирки смогут начать репетиции.

Снимаются также все ограничения на работу каршеринга.

Возобновляется свободное посещение кладбищ.

«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни», - написал Собянин.

Мэр напомнил также о необходимости соблюдения всех санитарных мер. Он также отметил, что решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Сергей СобянинПарикмахерская
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