Хакеры атаковали инфраструктуру сайта фонда «Сколково»

Инфраструктура фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Уточняется, что злоумышленники получили частичный доступ к некоторым информационным системам и ресурсам. На данный момент ведется работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры.

Число комплексных DDoS-атак в I квартале года выросло в два раза

Также в мае СМИ сообщали о проблемах у интернет-магазина Wildberries из-за хакеров. Так, отмечалось, что компания лишилась 654 млн рублей. Хакеры установили вредоносные программы на компьютеры юридического отдела компании. Софт вносил изменения в работу системы с января прошлого года. Правоохранительные органы проводят проверку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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