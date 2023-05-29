Хакеры атаковали инфраструктуру сайта фонда «Сколково»
Инфраструктура фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.
Уточняется, что злоумышленники получили частичный доступ к некоторым информационным системам и ресурсам. На данный момент ведется работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры.
Также в мае СМИ сообщали о проблемах у интернет-магазина Wildberries из-за хакеров. Так, отмечалось, что компания лишилась 654 млн рублей. Хакеры установили вредоносные программы на компьютеры юридического отдела компании. Софт вносил изменения в работу системы с января прошлого года. Правоохранительные органы проводят проверку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru