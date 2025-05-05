Собянин: Около 700 школьных зданий планируется обновить в Москве до 2032 года
Около 700 зданий средних учебных заведений будет обновлено в российской столице до 2032 года. Такие планы обозначил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. По словам градоначальника, речь идёт о естественным продолжении программ реконструкции поликлиник и стационаров.
Предполагается обновление всех школ Москвы, которые этого требуют. Как уточнил Собянин, в столице строилось по 40–50 школ. Теперь цифра вырастет до 60 образовательных зданий. Кроме предусмотрена реконструкция по сотне школ.
Стартовый проект программы уже реализован в 2023–2024 годах. Он охватил четыре здания. Школы после реконструкции приняли учеников 2 сентября 2024 года. На данный момент в рамках программы «Моя школа» проводится реконструкция 51 здания. Кроме того, уже разрабатывается проектная документация по 149 корпусам.
Помимо реконструкции до 2032 года в Москве планируется возвести еще до 460 новых школ и детских садов. Также в столице модернизируют систему среднего профессионального образования на основе двух ключевых принципов - актуальность и востребованность, а также практикоориентированность. Запущена масштабная программа оснащения колледжей новым современным оборудованием.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Мия Бойка зарегистрировала товарный знак для продажи пива и лимонадов
- В премьера Польши Дональда Туска кинули дымовую шашку в Нидерландах
- Угнанную боевиками машину ДПС в Махачкале обнаружили брошенной
- Собянин: Москва поможет восстановить еще 191 здание в Донецке и Луганске
- СМИ: Москвичка попыталась пронести в храм Христа Спасителя порох и боеприпас
- Режиссер Сарик Андреасян заявил, что снимет экранизацию «Войны и мира»
- Собянин: Около 700 школьных зданий планируется обновить в Москве до 2032 года
- СМИ: Блогеру Михаилу Литвину аннулировали военный билет
- Умер депутат Госдумы Павел Качкаев
- Россиянам назвали процедуры, которые не стоит делать у косметолога
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru