Собянин: Около 700 школьных зданий планируется обновить в Москве до 2032 года

Около 700 зданий средних учебных заведений будет обновлено в российской столице до 2032 года. Такие планы обозначил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. По словам градоначальника, речь идёт о естественным продолжении программ реконструкции поликлиник и стационаров.

Предполагается обновление всех школ Москвы, которые этого требуют. Как уточнил Собянин, в столице строилось по 40–50 школ. Теперь цифра вырастет до 60 образовательных зданий. Кроме предусмотрена реконструкция по сотне школ.