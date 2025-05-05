Собянин: Уже 71 регион России подключился к платформе «МосМедИИ»

Москва охотно делится с регионами РФ опытом использования искусственного интеллекта в здравоохранении. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он указал, что речь идёт о цифровой платформе «МосМедИИ», доступ к которой был открыт по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Собянин отметил, что к сервису уже подключились медицинские организации из 71 региона страны, врачи из которых смогли обработать более 2,7 млн исследований.

«Врачи из других регионов России получили возможность пользоваться лучшими сервисами искусственного интеллекта для интерпретации лучевых исследований», - заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в Москве создадут флагманский диспетчерский центр скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектМоскваМедицинаСергей Собянин

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