Собянин: Около 3 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня города
Участниками празднования 876-летия Москвы стали порядка трех миллионов человек. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Он отметил, что в концертном зале «Зарядье» жителей города поздравил с праздником президент РФ Владимир Путин. По словам Собянина, по всей Москве прошло свыше 150 крупных праздничных мероприятий, в том числе на стадионах, фестивальных площадках, в парках и учреждениях культуры.
Мэр подчеркнул, что на ВДНХ и в 21 парке столицы бесплатно работали городские аттракционы. А детский парк «Остров мечты» провел большой бесплатный детский концерт, мастер-классы, а также фотосессии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru