Собянин: Около 3 миллионов человек приняли участие в праздновании Дня города

Участниками празднования 876-летия Москвы стали порядка трех миллионов человек. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что в концертном зале «Зарядье» жителей города поздравил с праздником президент РФ Владимир Путин. По словам Собянина, по всей Москве прошло свыше 150 крупных праздничных мероприятий, в том числе на стадионах, фестивальных площадках, в парках и учреждениях культуры.

Мэр подчеркнул, что на ВДНХ и в 21 парке столицы бесплатно работали городские аттракционы. А детский парк «Остров мечты» провел большой бесплатный детский концерт, мастер-классы, а также фотосессии.

