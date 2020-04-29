Собянин ограничил проведение шумных работ в период самоизоляции

Мосжилинспекция напомнила о новых правилах проведения шумных работ во время на период режима самоизоляции. Их разрешено проводить исключительно только в будние дни с 9 до 11 и с 17 до 19 часов. Таки временные рамки определил сегодня своим указом мэр российской столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном сайте градоначальника.

Исключением могут стать только неотложные ремонтные работы в случае возникновения аварийной ситуации или её угрозе. Такого рода требования распространяются и на недавно введенные жилые дома. Именно в новостройках проблема соблюдения тишины стоит особенно остро.

Как напомнил ранее градоначальник, многие москвичи в условиях самоизоляции продолжают работать дистанционно, и ремонт у соседей серьёзно мешает этому. В обычное время разрешается проводить шумные ремонтные работы в жилых домах с 9 до 13 и с 15 до 19 часов, за исключением воскресений и праздничных дней.

