Собянин одобрил три проекта по созданию мест приложения труда

Власти Москвы одобрили проекты строительства трёх офисных комплексов в рамках программы создания мест приложения труда. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в своём Telegram-канале.

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По его словам, благодаря этому порядка 11 тысяч человек смогут найти работу рядом с домом.

«Частные инвесторы возведут: два многофункциональных деловых комплекса в районе Хорошево-Мневники в шаговой доступности от станции Московского центрального кольца (МЦК) «Зорге», офисный центр в районе Нагатинский Затон недалеко от Южного речного вокзала», – уточнил Собянин.

Градоначальник также напомнил, что заявку на получение специального статуса застройщики могут подать через инвестиционный портал Москвы.

Ранее Собянин заявил, что в рамках программы комплексного развития территорий в Северо-Западном округе Москвы и ТиНАО планируют возвести 67 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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