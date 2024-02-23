Собянин одобрил три проекта по созданию мест приложения труда

По его словам, благодаря этому порядка 11 тысяч человек смогут найти работу рядом с домом.

«Частные инвесторы возведут: два многофункциональных деловых комплекса в районе Хорошево-Мневники в шаговой доступности от станции Московского центрального кольца (МЦК) «Зорге», офисный центр в районе Нагатинский Затон недалеко от Южного речного вокзала», – уточнил Собянин.

Градоначальник также напомнил, что заявку на получение специального статуса застройщики могут подать через инвестиционный портал Москвы.

Ранее Собянин заявил, что в рамках программы комплексного развития территорий в Северо-Западном округе Москвы и ТиНАО планируют возвести 67 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщает RT.

