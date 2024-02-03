Собянин одобрил дополнительные меры поддержки столичных инвесторов

Отмечается, что теперь для инвесторов, ведущих свои дела за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), установят единый коэффициент расположения МПТ – 0,7, что приведет к выравниванию условий поддержки инвесторов, реализующий проекты вдали от центра столицы.



В черте ТТК будет действовать нулевой коэффициент расположения МПТ для проектов строительства объектов различного назначения, включая промышленность, деловое управление, научную деятельность, торговлю, сферу развлечений, общественное питание и логистические услуги.



Что касается строительства объектов культуры, то для таких инвесторов льготы увеличатся с 0,3 до 0,8, что станет стимулом для инвесторов возводить больше культурных объектов.

