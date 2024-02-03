Собянин одобрил дополнительные меры поддержки столичных инвесторов
В Москве приняли дополнительные меры поддержки столичных инвесторов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что теперь для инвесторов, ведущих свои дела за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), установят единый коэффициент расположения МПТ – 0,7, что приведет к выравниванию условий поддержки инвесторов, реализующий проекты вдали от центра столицы.
В черте ТТК будет действовать нулевой коэффициент расположения МПТ для проектов строительства объектов различного назначения, включая промышленность, деловое управление, научную деятельность, торговлю, сферу развлечений, общественное питание и логистические услуги.
Что касается строительства объектов культуры, то для таких инвесторов льготы увеличатся с 0,3 до 0,8, что станет стимулом для инвесторов возводить больше культурных объектов.
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