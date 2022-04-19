Собянин принял решение об увеличении авансирования по госконтрактам

В сообщении говорится, что право «авансировать до 100% платежей по контрактам на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд» в текущем году получат органы исполнительной власти Москвы и иные госзаказчики.

Соответствующее решение может быть принято в случаях, когда это необходимо для обеспечения финансовой устойчивости исполнителей госконтрактов, в том числе, при замещении дорогих кредитных ресурсов, пополнении оборотных средств поставщика, потребность в опережающей закупке комплектующих и тому подобных.

«Новый порядок авансирования будет способствовать безусловному выполнению госконтрактов и, соответственно, социальных обязательств перед москвичами и реализации программ развития города», - подчеркнули в правительстве Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российским кабмином был принят ряд очень серьёзных решений по поддержке фармацевтической отрасли на региональном уровне.