Собянин принял решение об увеличении авансирования по госконтрактам
В Москве увеличили авансирование по государственным контрактам. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, соответствующее решение было принято городскими властями по поручению мэра Сергея Собянина.
В сообщении говорится, что право «авансировать до 100% платежей по контрактам на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд» в текущем году получат органы исполнительной власти Москвы и иные госзаказчики.
Соответствующее решение может быть принято в случаях, когда это необходимо для обеспечения финансовой устойчивости исполнителей госконтрактов, в том числе, при замещении дорогих кредитных ресурсов, пополнении оборотных средств поставщика, потребность в опережающей закупке комплектующих и тому подобных.
«Новый порядок авансирования будет способствовать безусловному выполнению госконтрактов и, соответственно, социальных обязательств перед москвичами и реализации программ развития города», - подчеркнули в правительстве Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российским кабмином был принят ряд очень серьёзных решений по поддержке фармацевтической отрасли на региональном уровне.
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