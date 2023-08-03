Москвичей пригласили на «Бал влюбленных» в Гостином Дворе на Московском урбанистическом форуме

По её словам, мероприятие состоится «в красивую дату, 23 августа 2023 года», а накануне для участников профессиональные хореографы проведут мастер-класс.

«Более сотни супругов одновременно исполнят свадебный вальс. В завершении праздника все участники приглашаются на концерт, где специально для них будут выступать звезды российской эстрады, а также пройдут церемонии чествования юбиляров семейной жизни», – рассказала она.

В пресс-службе указали, что принять участие в «Бале влюбленных» приглашаются 150 пар, состоящих в законном браке, мужчины должны быть в костюмах, а женщины – в вечерних платьях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Московском урбанистическом форуме до 10 сентября будут работать четыре большие площадки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

