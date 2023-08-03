Москвичей пригласили на «Бал влюбленных» в Гостином Дворе на Московском урбанистическом форуме
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в рамках Московского урбанистического форума в Гостином Дворе пройдёт «Бал влюбленных», сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, мероприятие состоится «в красивую дату, 23 августа 2023 года», а накануне для участников профессиональные хореографы проведут мастер-класс.
«Более сотни супругов одновременно исполнят свадебный вальс. В завершении праздника все участники приглашаются на концерт, где специально для них будут выступать звезды российской эстрады, а также пройдут церемонии чествования юбиляров семейной жизни», – рассказала она.
В пресс-службе указали, что принять участие в «Бале влюбленных» приглашаются 150 пар, состоящих в законном браке, мужчины должны быть в костюмах, а женщины – в вечерних платьях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Московском урбанистическом форуме до 10 сентября будут работать четыре большие площадки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru