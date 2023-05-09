Собянин объявил об открытии с 10 мая движения между станциями «Автозаводская» и «Орехово»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что участок от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» Замоскворецкой линии метрополитена откроется после окончания строительства новых тоннелей, сообщает пресс-служба столичного правительства.

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По его словам, уже с 10 мая более 600 тысяч пассажиров снова смогут поехать привычным маршрутом на метро.

Он поблагодарил строителей и Московский метрополитен за проделанную работу, отметив, что строительство и реконструкция велись в круглосуточном режиме, всё было выполнено за полгода.

«Круглосуточно здесь работало около трёх тысяч человек. Это действительно такой подвиг, который совершили и строители, и Московский метрополитен, которые параллельно ремонтировал пути и другие станции», - указал Собянин.

Градоначальник также вручил сотрудникам метрополитена почетный знак «За успехи в труде» и поздравил коллективы с Днем Победы.

Ранее Собянин предупредил о начале подготовки метрополитена к теплому сезону и заявил, что кондиционеры в вагонах московского метро переведут на летний режим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:МетрополитенМосковское МетроМоскваСергей Собянин

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