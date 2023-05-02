Собянин: За 12 лет в Москве открыли 109 станций метро и МЦК
За 12 лет в Москве открыто 109 станции метро и МЦК, а также построено более 900 соцобъектов. Об этом в своем телеграм-канал сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Также в этот период построено 132 поликлиники, 374 детских сада, 158 школ, добавил градоначальник. Он отметил, что госпиталь в Вороновском был введен в рекордные сроки.
Мэр напомнил о реконструкции и строительстве столичных стадионов «Лежники», «Спартак», ЦСКА» и «Динамо». Город также украсили обновленные театры «Геликон-опера» и «Табакерка», «Градский холл» и театр «Русская песня».
В всего строительной и смежной отраслях задействованы более миллиона человек. Благодаря слаженным действиям этих людей инфраструктура Москвы активно растет, подытожил Собянин.
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