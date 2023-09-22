Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии нового парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Он рассказал, что парк создали с учетом пожеланий местных жителей.

Он отметил, что нужно было убрать заборы, теперь люди могут свободно гулять, проведена очистка территории, созданы площадки для отдыха.

Сергей Собянин также подчеркнул, что за последние годы эти районы стали еще комфортнее для жителей: например, здесь появились новая школа и детский сад.