Собянин объявил об открытии нового парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии нового парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Он рассказал, что парк создали с учетом пожеланий местных жителей.
Он отметил, что нужно было убрать заборы, теперь люди могут свободно гулять, проведена очистка территории, созданы площадки для отдыха.
Сергей Собянин также подчеркнул, что за последние годы эти районы стали еще комфортнее для жителей: например, здесь появились новая школа и детский сад.
Ранее Собянин на личном портале подвел итоги благоустройства СВАО. В частности, отметил градоначальник, большой объем работ был выполнен в парке «Долгие пруды» (район Северный). Его территорию условно разделили на функциональные зоны, чтобы сохранить экобаланс. Рядом с жилым массивом находятся спортплощадки, а также площадки для детских игр и занятий спортом. У маленьких москвичей появилась «археологическая» песочница, где можно поработать «экскаватором», а для детей постарше строители установили балансиры с батутами, качели-гнезда и высотный игровой комплекс.
Также в парке проложили 4 км дорожек и обустроили сцену с амфитеатром для районных мероприятий и праздников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров проводит встречу с Сийярто
- СМИ: США передадут Украине партию ATACMS
- Сын Трампа обвинил сына Байдена во взломе его аккаунта в соцсети Х
- Решетников: Соцвыплаты до 2026 года будут индексировать по фактической инфляции
- Решетников: доллар США будет стоить 94 рубля в конце 2023 года
- Средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью
- На подлете к Белгороду сбили беспилотник
- Прокуратура США обвинила автора антироссийских санкций в коррупции
- Мир может столкнуться с дефицитом пива
- Телеграм: Штормит Кавказ и Генассамблею ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru