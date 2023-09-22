Собянин: Ледовый дворец на юго-западе Москвы построили раньше срока
Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево (ЮЗАО) завершили раньше срока. Об этом заявил в своем Telegram-канале московский мэр Сергей Собянин.
По словам Собянина, он приезжал на объект полтора месяца назад, и уже тогда было понятно, что ледовый дворец построят раньше срока.
Мэр уточнил, что в дворце спорта находятся две ледовые арены, которые можно трансформировать под хоккейные поля. Это позволит проводить и ледовые шоу, и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи. Для тренировок фигуристов предусмотрены идеальные условия. Здесь есть 10 хореографических залов, два тренажерных, акробатический и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Также предусмотрен блок реабилитации с зоной водных процедур.
Строители также благоустроили прилегающую территорию. Здесь появились парковка на 100 автобусов и машин и удобное место для прогулок.
Собянин пожелал тренерам и спортсменам удачи и ярких побед.
Ранее Собянин поручил провести капремонт не менее 55 спортивных объектов с 2024 по 2026 год. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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