Собянин: Ледовый дворец на юго-западе Москвы построили раньше срока

По словам Собянина, он приезжал на объект полтора месяца назад, и уже тогда было понятно, что ледовый дворец построят раньше срока.

Мэр уточнил, что в дворце спорта находятся две ледовые арены, которые можно трансформировать под хоккейные поля. Это позволит проводить и ледовые шоу, и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи. Для тренировок фигуристов предусмотрены идеальные условия. Здесь есть 10 хореографических залов, два тренажерных, акробатический и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Также предусмотрен блок реабилитации с зоной водных процедур.

Строители также благоустроили прилегающую территорию. Здесь появились парковка на 100 автобусов и машин и удобное место для прогулок.

Собянин пожелал тренерам и спортсменам удачи и ярких побед.

Ранее Собянин поручил провести капремонт не менее 55 спортивных объектов с 2024 по 2026 год. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

