Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку
Новый мост через Москву-реку открыли в створе на улице Мясищева, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что теперь гражданам будет удобнее добраться в районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники, где проживает 300 тысяч человек. Там же расположится будущий Национальный космический центр.
Также Собянин рассказал, что объект был построен на четыре месяца раньше срока. Длина моста составила 231 метр с двумя полосами движения в каждом направлении и тротуарами для пешеходов. Он соединил улицу Мясищева с Проектируемым проездом №1166 в Мневниковской пойме.
По его словам, основные конструкции сооружения окрашены в алый цвет и украшены подсветкой. Также Собянин добавил, что начиная с 2011 года, возведено 34 автомобильных моста через Москву-реку и другие водоемы города, а сейчас строятся еще пять объектов.
Ранее Собянин заявил, что в Москве с 2011 года открылись более 250 станций метро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru