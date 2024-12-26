Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

Также Собянин рассказал, что объект был построен на четыре месяца раньше срока. Длина моста составила 231 метр с двумя полосами движения в каждом направлении и тротуарами для пешеходов. Он соединил улицу Мясищева с Проектируемым проездом №1166 в Мневниковской пойме.

По его словам, основные конструкции сооружения окрашены в алый цвет и украшены подсветкой. Также Собянин добавил, что начиная с 2011 года, возведено 34 автомобильных моста через Москву-реку и другие водоемы города, а сейчас строятся еще пять объектов.

Ранее Собянин заявил, что в Москве с 2011 года открылись более 250 станций метро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



