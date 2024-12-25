Собянин: В Москве создадут новые центры деловой активности за пределами ТТК

В Москве появятся новые центры деловой активности за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

«В общей сложности в новых экономических центрах будет создано не менее 900 тысяч рабочих мест», – сказал мэр.

По словам Собянина, план предусматривает, что новыми центрами деловой активности станут такие территории, как ЗИЛ, Южный порт, территория бывшего завода «МиГ» на Ленинградском проспекте, прибрежная территория Северного речного вокзала до МКАД, а также район крупнейшего транспортно-пересадочного узла «Нижегородская». Помимо прочего центры создадут и в ТиНАО.

Ранее заммэра столицы вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что в районе Внуково продолжается возведение бизнес-парка «Переделкино». Завершить строительство намерены в третьем квартале 2025 года. На данный момент готовность объекта составляет 60%.

