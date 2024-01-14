Собянин объявил о завершении строительства дублера Боровского шоссе
14 января 202411:26
Строительство нового дублера Боровского шоссе завершилось, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Дорога соединила Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино», - уточнил он в своем Telegram-канале.
Кроме того, что новая трасса разгрузит Боровское шоссе, она сделает более доступной для москвичей и приезжих станции «Новопеределкино» Солнцевской линии метро.
по словам Сергея Собянина, движение по дублеру начнется до конца 2024 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru