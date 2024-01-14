Собянин объявил о завершении строительства дублера Боровского шоссе

«Дорога соединила Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино», - уточнил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, что новая трасса разгрузит Боровское шоссе, она сделает более доступной для москвичей и приезжих станции «Новопеределкино» Солнцевской линии метро.

по словам Сергея Собянина, движение по дублеру начнется до конца 2024 года.

