Собянин объявил о завершении строительства дублера Боровского шоссе

Строительство нового дублера Боровского шоссе завершилось, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Дорога соединила Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино», - уточнил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, что новая трасса разгрузит Боровское шоссе, она сделает более доступной для москвичей и приезжих станции «Новопеределкино» Солнцевской линии метро.

по словам Сергея Собянина, движение по дублеру начнется до конца 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ДорогиДорожное СтроительствоСергей Собянин

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