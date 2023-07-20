Собянин объявил о запуске бесплатного акселератора для предпринимателей с инвалидностью

По его словам, все занятия будут проходить дистанционно и с сурдопереводом. Во время обучения предприниматели смогут постичь навыки управления командой, научиться исследовать потребности клиентов, оценивать потенциал рынка и возможности его расширения, а также привлекать дополнительное финансирование проектов.

Градоначальник отметил, что опытные наставники будут сопровождать предпринимателей во время обучения. Завершится весь курс презентацией проекта перед инвесторами, которые смогут дать бизнесменам ценную обратную связь.



Собянин подчеркнул, что заявки на обучение принимаются до 20 августа.

