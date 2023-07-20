Собянин объявил о мерах поддержки досуговой деятельности в столичных ТЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин перед Днем работника торговли побывал в торгово-развлекательном центре «Небо» в Солнцево. Там он объявил о решении поддерживать и расширять досуговую деятельность торговых центров.

Правительство города планирует оказывать поддержку в вопросе изменения внешнего архитектурного решения торговых центров. Компенсирована будет стоимость использованных при ремонте фасада отделочных материалов.

Для получения гранта на перепрофилирование торговый центр должен быть больше 10 тысяч квадратных метров, и введен в эксплуатацию до сентября текущего года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры