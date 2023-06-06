Собянин объявил о старте нового этапа проекта «Списанные книги»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стартовал очередной этап проекта «Списанные книги», сообщает пресс-служба московского правительства.
Он напомнил, что в его рамках столичные библиотеки дважды в год передают горожанам и различным организациям списанные издания, в том числе периодику.
Уточняется, что в 12-м сезоне проекта примут участие 200 библиотек. Читальни ЦАО передадут горожанам более 45 тысяч экземпляров, библиотеки ЗАО - более 22 тысяч, читальни СВАО - 20 тысяч.
Собянин отметил, что за последние шесть лет московские библиотеки передали жителям города свыше 1,8 млн экземпляров книг, периодических изданий и аудиовизуальных документов.
В пресс-службе добавили, что выбрать и забронировать книги можно после регистрации на портале проекта «Списанные книги».
За сутки разрешено зарезервировать не более 10 книг, забрать которые следует в течение 14 календарных дней после подтверждения заказа.
Ранее в Российском книжном союзе заявили, что за год книги подорожали на 15–20%, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru